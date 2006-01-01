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Статья о... Ипотеке... Ипотечном кредите... Залоге недвижимости... Ссуде... Долгосрочной ссуде... И конечно коммерческих банках. 02.11.04 16:02
Ипотека – панацея или миф?
Давно канули в лета те времена, когда нашу жилищную проблему решало государство, в основном, за счет бюджетных средств и фондов предприятий. Времена изменились – был утрачен уникальный опыт стоительства жилья, уничтожена мощная строительная индустрия, государство самоустранилось. Сегодня примерно каждая 4-5 семья нуждается в улучшении жилищных условий или не имеет таковых вообще. При заработной плате на среднестатистическую семью в 15-20 т.р. приобретение своего жилья отодвигается на десятилетие или вообще недоступно. Выход один – ипотечный кредит. Но это будет возможно только если государство действительно возьмет на себя обязательства оказывать населению мощную финансовую поддержку и различные механизмы льготирования. Так что же такое ипотека?
Ипотека - это ссуда, выдаваемая под залог недвижимости, когда залог, служащий основанием этой ссуды, не передается кредитору (коммерческие банки, банки ипотечного кредита, федеральное или региональное правительство), а остается в руках должника. На заложенное по такой ссуде имущество налагается запрещение на продажу до полного погашения ссуды и всех процентов.
Ипотечный кредит – это долгосрочные ссуды под залог следующей недвижимости:
Список основных документов, предоставляемых в банк при залоге недвижимости:
Это только основополагающая часть требуемых документов по залогу. Каждый ”Ипотечный” банк имеет утвержденные Методические указания по работе с залогами при оформлении кредита и может запросить какие-либо дополнительные документы, предусмотренные этими указаниями. И еще не факт, что банк удовлетворит предоставленный вами вид залога или его юридическое оформление.
Сколько же проблем стоит на пути к получению кредита! Так:
Все затраты, связанные с получением кредита (обследование залога, анализ вашего финансового состояния, получение справок, открытие ссудного счета, обналичивание денежных средств и т.д.), а также высокие проценты обойдутся вам за весь период кредитования в сумму, почти равную самой ссуде. Вы готовы к таким затратам? Итак, получение классического кредита под ипотеку в просто выбранном вами банке скорее миф. И особенно для тех, у кого нет недвижимого имущества.
Тем не менее, не все так плохо. Государство разработало и начинает внедрять программы строительства “доступного” жилья, для чего производятся инвестиции из бюджетов федерального и регионального уровней. Коммерческий банк, с которым заключено соглашение по участию в программах, получает компенсацию части процентов за счет бюджетов, в залог принимается будущее жилье. Но на сегодня этот вариант ипотечного кредитования распространён в недостаточном объёме.
Однако семьям с ежемесячным доходом ниже 10 т.р. (особенно молодым) квартира стоимостью более одного миллиона рублей (при ожидаемом росте коммунальных платежей и налогов) продолжает оставаться недоступной даже по ипотеке с участием государства.
Источник: Банкирша.ком
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