|
ПОИCК
Реклама
|Статьи о российских организациях
Ипотечный кредит на покупку квартиры 02.11.05 05:01
Есть ли выгода от получения ипотечного кредита?
Решить жилищный вопрос сегодня не просто. Нужны большие деньги, а их то, как раз у большинства людей и нет. Зато есть возможность оформить ипотечный кредит и купить квартиру в рассрочку. Рекламы с предложениями море. И соблазн очень большой, - жить в своей квартире сейчас, а расплачиваться за нее потом. Отдельным семьям, ипотека позволит осуществить свою мечту, ведь это долгосрочный кредит на покупку жилья, выданный под залог этого жилья или любой другой недвижимости.
Покупку квартиры за счет ипотеки можно осуществить как без первоначального взноса, так и с первоначальным взносом. Выбор банков и кредитных агентств, предлагающих осуществить покупку квартиры по ипотеке большой, условия разнообразные – только бы удачно выбрать.
Давайте оценим программы ипотечного кредитования, предлагаемые Альфа-Банком.
Реклама Альфа-Банка гласит - программы ипотечного кредитования банка направлены на то, чтобы помочь людям осуществить мечту о покупке собственной квартиры. Банк предлагает «простой» и «доступный» способ решения жилищной проблемы или, другими словами, выгодно вложить средства в недвижимость.
Альфа-Банк обещает, что получить ипотечный кредит у них достаточно просто. Чтобы сэкономить время клиентов, процедуры оформления ипотечного кредита и его обслуживания Альфа-Банком, максимально упрощены. Виды ипотечных кредитов постоянно совершенствуются с учетом разных потребностей и возможностей клиентов. Так, только за последние месяцы Альфа - Банк снизил планку первоначального взноса собственных средств ссудополучателей, улучшил условия кредитования в регионах.
Совершенствуется клиентский сервис, увеличивается количество партнеров и регионов присутствия Альфа-Банка. Так, только в Москве Альфа-Банк имеет уже 29 отделений. По регионам России и за рубежом открыто более 120 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в Казахстане, в Украине и Нидерландах. В настоящий момент действует три Центра ипотечного кредитования — в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. До конца 2006 года Альфа-Банк планирует открыть еще три полнофункциональных Центра ипотечного кредитования в регионах России, а в следующем году ипотечная программа будет действовать во всех городах-миллионниках.
Основные условия оформления ипотечных кредитов, которые предлагает Альфа-Банк:
Программы ипотечного кредитования Альфа-Банка:
Альфа-Банк декларирует применение гибких подходов к определению документально подтвержденных доходов, величина которых используется банком для расчета максимального размера выдаваемого кредита. Специалисты банка принимают во внимание не только доход супругов, подтвержденный справкой по форме 2-НДФЛ, но и другие документально подтвержденные виды дохода, такие как: процентный доход по банковским депозитам, доход от владения ценными бумагами, доход от сдачи в аренду принадлежащего вам недвижимого имущества и прочие виды дохода.
Что необходимо предпринять, чтобы получить ипотечный кредит в Альфа-Банке на покупку квартиры? Прежде всего, необходимо осуществить следующее:
Погашение ипотечного кредита осуществляется ежемесячно, равными (аннуитетными) платежами, что позволит клиентам Альфа-Банка легко планировать семейный бюджет.
На сайте Альфа-Банка есть калькулятор, воспользовавшись услугами которого, можно сразу определить, доступен ли вам ипотечный кредит банка или нет, и насколько привлекательны процентные ставки банка. Предлагаю вашему вниманию несколько вариантов определения доступности ипотечного кредита, на «условную» покупку квартиры в Нижнем Новгороде:
Из таблицы напрашиваются следующие выводы:
- процентные ставки предлагаются не самые низкие и возрастают по мере увеличения риска банка по возвратности (меньше сумма первоначального взноса, длительные сроки кредитования…)
- при совокупном доходе, ниже планки, определенной банком, о получении кредита в Альфа-Банке можно не мечтать.
А теперь, взяв за основу 4 вариант, рассчитанный калькулятором Альфа-банка, давайте сделаем еще два расчета, чтобы наглядно увидеть на примере, в какую сумму обойдется покупка квартиры по ипотеке по данному условному примеру:
Итак, за 15 лет только процентов по ипотечному кредиту будет выплачено банку на 2 011 200,00 руб., что составит 130 % от суммы кредита, поистине золотая квартира. А ведь еще придется оплачивать сопутствующие услуги по кредитованию.
Большинство банков, и Альфа-Банк в том числе, предлагая клиентам равновеликие платежи, мотивируют это удобствами платежей и легкостью планирования семейного бюджета. Банки слегка лукавят, так как аннуитетные платежи больше всего выгодны банкам и приносят им более высокие доходы, чем обычные проценты. Чтобы не быть голословной, приведу сравнительную таблицу по процентам, рассчитанным разными методами также по 4 примеру. Данные для проведения расчета процентов, взяты из ранее приведенного примера.
Но с этой переплатой клиенты банков вынуждены соглашаться, так как условия выдачи кредитов диктуют банки, а клиенту остается только принять это или нет.
О чем коммерческие банки стараются «не договаривать», предлагая населению ипотечные кредиты на покупку квартиры?
В период оформления кредита, очень часто, банки «забывают» сообщить клиентам о стоимости дополнительных и сопутствующих услуг по ипотечному кредитованию, что значительно увеличивает стоимость ипотеки, и порой доводит ее до 20-25 %. Итак, о чем идет речь?
Речь идет о тарифах таких услуг, как:
Сопутствующих платежей может быть много, и в каждом банке их набор различен, но результат всегда один – фактическая стоимость ипотечного кредита для клиентов банка станет дороже декларируемой процентной ставки.
Следовательно, чтобы купить квартиру по ипотечному кредиту с минимальной переплатой, остается только одно – обдуманно подбирать вид ипотечного кредита и банк, это сэкономит вам до 20 - 25 % будущих затрат.
Проблемы ипотечного кредитования мною уже освещались в статье «Немного об ипотечном кредитовании», а данная статья, возможно, будет полезна для тех, кто ищет информацию по вопросам: оформления ипотеки, как получить ипотечный кредит, как купить квартиру, покупка квартиры с кредитами Альфа-Банка, ипотека - первоначальный взнос.
Источник: bankirsha.com
|www.RuOrg.ru © 2005-2006
|RSS Карта сайта Каталог сайтов