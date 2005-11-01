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Статьи о российских организациях Краткосрочный кредит "до получки" 01.11.05 09:00

Кредит – овердрафт. Особый вид кредитования физических лиц.



Этот загадочный кредит – овердрафт, можно отнести к разряду палочки-выручалочки, позволяющей перехватывать деньги на короткие сроки, не прибегая к средствам родственников и друзей. Мне всегда импонировал банковский овердрафт, так как это удобно и экономично.



Так что же такое овердрафт? И что включает в себя понятие – “овердрафт для физических лиц”?



Овердрафт, это кредит, который выдается банком для пополнения личного банковского счета физического лица. Кредит - овердрафт в течение всего периода кредитования может многократно возобновляться. Особенность овердрафта, это погашение кредита не менее одного раза в месяц и начисление процентов только на фактическую задолженность по кредиту.



Понятие овердрафт - это форма краткосрочного кредитования, по которой предоставление кредита осуществляется путем списания средств по счету физического лица (сверх остатка на счете) в результате чего образуется дебетовое сальдо. Дебетовое сальдо и является суммой выданного кредита - овердрафт. Дебетовое сальдо по текущему счету клиентов допускается только при оформленном в установленном порядке кредите овердрафт, и только в пределах установленного Банком лимита овердрафта.



Не каждому человеку понятна банковская терминология, и особенно по кредиту - овердрафту. Поэтому, чтобы понять принцип работы кредита овердрафт, попробую это объяснить на простых действиях. Представьте себе, что:

Вы идете в банк и открываете себе депозитный счет (зарплатный, до востребования) для того, чтобы ваша организация могла перечислять Вам заработную плату на этот счет.



Принцип работы такого счета известен - вносится первоначальный взнос, а дальше можно счет пополнять неограниченное количество раз, перечисляя на него деньги, и можно неограниченное количество раз деньги снимать.



Такой счет работает в пределах имеющегося остатка денег, то - есть тогда, когда на нем есть внесенные Вами или Вашей организацией деньги.



Для удобства, Вам выдается пластиковая карточка, чтобы можно было снимать деньги через банкоматы – получается личный банковский лицевой счет, привязанный к пластиковой карточке.



Если у Вас периодически появляются непредвиденные расходы или крупные покупки, то остатка денег на счете до следующего перечисления зарплаты может не хватить.



Тогда можно посетить банк и оформить кредит-овердрафт сроком на год. Этот кредит будет привязан к Вашему личному счету и пластиковой карточке.



Исходя из Вашей заработной платы, банк установит Вам сумму, в пределах которой можно занимать у банка, при необходимости, деньги. Эта операция - установление лимита – овердрафт.



И дальше, если на Вашем личном счете в банке закончились Ваши деньги, то дальше Вы пользуетесь кредитными деньгами банка, но только в пределах суммы установленного Вам лимита - овердрафт.



Заемные средства учитываются на Вашем - же счете, но как - бы, с минусом. Это - дебетовое сальдо (долг банку) и называется кредитом - овердрафтом.



При очередном поступлении заработной платы, дебетовое сальдо (минусовый остаток по счету) списывается банком в первую очередь, а оставшиеся деньги зачисляются на Ваш лицевой счет.



Занимать деньги у банка можно любыми суммами, неограниченное количество раз, но только в пределах установленного лимита овердрафт. И так по кругу.

Когда тратятся кредитные деньги – свободный лимит овердрафта уменьшается, когда на счет зачисляются деньги, то лимит овердрафта высвобождается и восстанавливается. Банки не требуют в обязательном порядке сразу осваивать весь лимит овердрафта, и держать его занятым в течение всего месяца или года. Кредит осваивается по мере необходимости и при первой же возможности погашается. Это значительно экономит расходы на оплату процентов по кредиту-овердрафту.



Кредит - овердрафт, как правило, предоставляется физическим лицам, открывшим в банке личный банковский счет, который привязан к дебетовой пластиковой карте или кредитной карте овердрафт. Кредитная карта овердрафт, значительно упрощает порядок освоения лимита овердрафт.



Кредитная карта овердрафт может оформляться:

сотрудникам корпоративных клиентов банка, получающим зарплату на личный банковский счет, привязанный к пластиковой карточке. Здесь корпоративный клиент выступает как бы гарантом по кредиту (овердрафту) своих работников.



вкладчикам банка. В некоторых банках, таких как, например, Промсвязьбанк, есть даже виды вкладов с одновременным оформлением кредитной карты овердрафт. Ведь как удобно, при появлении непредвиденной потребности в коротких деньгах, не расторгать договор на депозит, а воспользоваться кратковременным банковским овердрафтом, и не потерять проценты по депозиту.

Порядок оформления овердрафта в каждом банке устанавливается свой. Поэтому, приведу примерный перечень документов на получение кредита (овердрафта):

заявка на кредит овердрафт,



анкета ссудополучателя (заполняется на стандартных бланках банков)



паспорт Гражданина РФ



еще один документ, удостоверяющий личность. На выбор: заграничный паспорт, водительское удостоверение, ИНН, страховое свидетельство государственного пенсионного фонда, полис (карта) обязательного медицинского страхования.



документ, подтверждающий наличие дохода клиента (несколько месяцев). Отдельные банки такой документ не требуют.

Так, например, чтобы оформить кредит - овердрафт Альфа-Банка, от клиента требуется только два документа: паспорт и второй (по выбору клиента) документ, подтверждающий личность. Заполняете небольшую анкету, и все! Кредит почти ваш! Осталось получить решение кредитного комитета Альфа-Банка, которое, если верить рекламе банка, выдается в течение нескольких дней! Заманчиво! Хотя, в принципе, это обещают большинство банков страны.



А в Муниципальном Комчатпрофитбанке, для оформления кредита-овердрафта вообще требуется только паспорт и заявление клиента.



Кредит (овердрафт), как правило, выдается клиентам банка, соответствующим следующим требованиям:

имеющим постоянную прописку и проживающим на территории, обслуживаемой выбранным банком,



имеющим основное место работы на территории, обслуживаемой банком,



имеющим непрерывный трудовой стаж (срок устанавливается банком)



не имеющим просроченной ссудной задолженности перед банком.

Величина кредита - овердрафт для каждого клиента рассматривается и устанавливается банками индивидуально, исходя из среднемесячной зарплаты клиента и применяемой банком методики расчета лимита овердрафта. Отдельные банки устанавливают ограничения по максимальному лимиту овердрафта на одного заемщика. Приведу примеры по установлению максимального лимита овердрафт:

Росбанк - от 3 000 до 90 000 руб.; от 100 до 3 000 $ или Евро;

Муниципальный Камчатпрофитбанк – 50 000 руб.

Банк “Центр–Инвест” – 50% от средней зарплаты

Альфа–Банк - 30% от ежемесячного дохода клиента.

Диапазон по величине процентной ставки на овердрафт широкий. Кроме того, многие банки взимают различные проценты и суммы за сопутствующие кредиту услуги (оформление кредитной карты, ведение ссудного счета, сопровождение кредита, получение наличных денег и т.д.)



Приведу два примера. Так, Росбанком установлена процентная ставка за кредит (овердрафт), в 24 % (в рублях) и 18 % (в валюте). Но это не все затраты! Росбанк ежемесячно взимает 30 рублей или 2 доллара за ведение ссудного счета и 1 % от суммы ссуды как плату за ведение операций по ссудному счету. Кроме этого, вы обязательно заплатите за снятие средств наличными через банкоматы и возможно за изготовление кредитной карты овердрафт. Для регионов, где функционируют филиалы Росбанка, процентные ставки и сопутствующие услуги устанавливаются с учетом региональных особенностей.



А процентная ставка за кредит (овердрафт) Муниципального Камчатпрофитбанка установлена на отметке 29,2 %. При такой высокой ставке по овердрафту, стоимость сопутствующих услуг банк не афиширует.



Оформив овердрафт, необходимо заботится о регулярном внесении или поступлении денег на свой текущий счет для ежемесячного погашения дебетового сальдо в соответствии с условиями договора. Так, например, по овердрафту, который предоставляет владельцам текущих счетов Альфа-Банк, погашение задолженности нужно производить в течение 30 дней с момента предоставления кредита. После этого вы снова можете пользоваться средствами в пределах кредитного лимита овердрафт. Если данное условие не выполняется, то о дальнейшем кредитовании можете не мечтать.



Особенности овердрафта для физических лиц следующие:

заемщик не менее одного раза в календарный месяц должен погашать имеющуюся задолженность по кредиту – овердрафту, в пределах размера, оговоренного кредитным договором. Чаще всего – это полное погашение кредита на один день,



начисление процентов производится на фактическую задолженность по кредиту,



снятие средств можно осуществлять по мере необходимости (многократно) любыми требующимися суммами, но в пределах лимита овердрафт.



Погашение кредита производится автоматически при зачислении на счет зарплаты или любых других средств.

Проблемы овердрафта, возникающие в период кредитования:

задержка перечисления заработной платы работодателями, и как следствие непогашение кредита (овердрафта) в установленный договором период.



отсутствие своевременного ходатайства ссудополучателя на пересмотр лимита овердрафта в сторону уменьшения, в связи с ожидаемым снижением доходов, и как следствие – невозможность погашения всей суммы кредита (овердрафта).



отсутствие опыта по концентрации средств на счете к определенной договором дате, с целью погашения задолженности по овердрафту (один раз в месяц).

Эти проблемы овердрафта приводят к следующему: применению банком штрафных санкций, снижению лимита овердрафта или полному прекращению кредитования.



Источник: Банкриша.ком





