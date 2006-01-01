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Рейтинг банков (коммерческие банки,сбербанк России) покажет самый любимый банк. 03.11.04 04:01
Рейтинг банков у населения. Сбербанк – это банк для народа?
Когда начинаешь задумываться о том, с каким банком надежнее всего работать по вкладу денежных средств (депозитов) или получению кредита (кредитов), то возникает вопрос: - «А что я знаю о банках? Об их финансовой устойчивости?» Оказывается – практически "ничего". Очень сложно ориентироваться, если ежеквартальные балансы для анализа недоступны (не предусмотрено законом), а годовые отчеты не достаточно прозрачны, да и не каждый клерк в банке, скажет вам, в какой газете и когда была публикация годового отчета. Получить от банка такую информацию в регионах вообще нереально. И Центральный банк России не достаточно освещает выполнение коммерческими банками основных показателей ликвидности и устойчивости. Отсюда рождается недоверие инвесторов и общества к банкам. Отдельные банки имеют неустойчивую репутацию и низкий рейтинг. Кстати, многие кредитные организации сами считают, что им просто незачем, да и опасно полностью открываться.
Мое мнение, что уровень раскрытия информации недостаточен, подтверждается и заключениями многих аналитиков. Средний показатель прозрачности по tор-30 составленный по активам 30 ведущих банков – 35% (доля параметров, по которым раскрывается информация к числу пунктов анкеты). В пятерку лидеров вошли Внешторгбанк (55%), банк «Возрождение» (55%), МДМ-банк и Транскредитбанк (51%), Сбербанк (46%). Для сравнения - средний показатель раскрытия информации в 10 крупнейших международных банках составляет 85%.(использованы материалы статьи Кирилла Гуманкова, Финанс № 46(136) 12-18.12.2005г.)
Если провести сравнительный анализ ряда показателей деятельности банков за первое полугодие 2005 года, то в первую пятерку лидеров войдут в основном Внешторгбанк, Сбербанк России (Сберегательный банк) и Газпромбанк. Так, например:
По привлечению денежных средств населения в депозиты устойчивое лидерство за Сбербанком. Размер депозитов Сбербанка двукратно превышает размеры депозитов остальных крупных банков России, на что влияют и субъективные факторы.
Субъективными факторами высокого рейтинга Сбербанка являются:
Анализ данных по запросам одной из крупнейших поисковых систем Рунета показывает, что интерес россиян к банкам в среднем за месяц в запросах выглядит так:
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что популярностью у населения России продолжает пользоваться Сберегательный банк, входящий в пятерку лидеров, рейтинг которого высок.
Источник: Банкирша.ком
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