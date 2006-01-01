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Статьи о российских организациях Рейтинг банков (коммерческие банки,сбербанк России) покажет самый любимый банк. 03.11.04 04:01

Рейтинг банков у населения. Сбербанк – это банк для народа?



Когда начинаешь задумываться о том, с каким банком надежнее всего работать по вкладу денежных средств (депозитов) или получению кредита (кредитов), то возникает вопрос: - «А что я знаю о банках? Об их финансовой устойчивости?» Оказывается – практически "ничего". Очень сложно ориентироваться, если ежеквартальные балансы для анализа недоступны (не предусмотрено законом), а годовые отчеты не достаточно прозрачны, да и не каждый клерк в банке, скажет вам, в какой газете и когда была публикация годового отчета. Получить от банка такую информацию в регионах вообще нереально. И Центральный банк России не достаточно освещает выполнение коммерческими банками основных показателей ликвидности и устойчивости. Отсюда рождается недоверие инвесторов и общества к банкам. Отдельные банки имеют неустойчивую репутацию и низкий рейтинг. Кстати, многие кредитные организации сами считают, что им просто незачем, да и опасно полностью открываться.



Мое мнение, что уровень раскрытия информации недостаточен, подтверждается и заключениями многих аналитиков. Средний показатель прозрачности по tор-30 составленный по активам 30 ведущих банков – 35% (доля параметров, по которым раскрывается информация к числу пунктов анкеты). В пятерку лидеров вошли Внешторгбанк (55%), банк «Возрождение» (55%), МДМ-банк и Транскредитбанк (51%), Сбербанк (46%). Для сравнения - средний показатель раскрытия информации в 10 крупнейших международных банках составляет 85%.(использованы материалы статьи Кирилла Гуманкова, Финанс № 46(136) 12-18.12.2005г.)



Если провести сравнительный анализ ряда показателей деятельности банков за первое полугодие 2005 года, то в первую пятерку лидеров войдут в основном Внешторгбанк, Сбербанк России (Сберегательный банк) и Газпромбанк. Так, например:



«валюта баланса»

№№ Коммерческий банк Валюта баланса 1. Внешэкономбанк 4894376798 2. Сбербанк России 4562711784 3. Внешторгбанк 602721876 4. Газпромбанк 434449808 5. Альфабанк 374945441

«собственный капитал»

№№ Коммерческий банк «Собственный капитал» 1. Сбербанк России 222098521 2. Внешторгбанк 74769302 3. Газпромбанк 36920881 4. Международный промышленный банк 26130023 5. Альфабанк 24982661

«прибыль»

№№ Коммерческие банки прибыль 1. Сбербанк России 69543169 2. Внешторгбанк 12053417 3. Газпромбанк 11076237 4. Ситибанк 6550476 5. Русский стандарт 6014423

«депозиты (вклады) физических лиц»

№№ Коммерческий банк Вклады физических лиц 1. Сбербанк России 1308291231 2. Внешторгбанк 71694278 3. Банк Москвы 49844113 4. Газпромбанк 37267244 5. Росбанк 36457515



По привлечению денежных средств населения в депозиты устойчивое лидерство за Сбербанком. Размер депозитов Сбербанка двукратно превышает размеры депозитов остальных крупных банков России, на что влияют и субъективные факторы.

Субъективными факторами высокого рейтинга Сбербанка являются: длительная работа на банковском рынке, разветвленная филиальная сеть, наличие средств Центрального Банка России в уставном капитале, взятие Банком России ответственности по обязательствам вкладчиков Сбербанка.

Анализ данных по запросам одной из крупнейших поисковых систем Рунета показывает, что интерес россиян к банкам в среднем за месяц в запросах выглядит так: Банк (банки, банки России, коммерческие банки) - около 2 млн. запр.

Сбербанк России (Сбербанк, Сберегательный банк) - около 220 тыс.

Русский Стандарт (банк русский стандарт, банк стандарт) –112 тыс.

Банки Москвы – 76 тыс. запросов

Внешторгбанк – 47 тыс. запросов

Уралсиб – 41 тыс.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что популярностью у населения России продолжает пользоваться Сберегательный банк, входящий в пятерку лидеров, рейтинг которого высок.



Источник: Банкирша.ком





