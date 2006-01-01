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Статьи о российских организациях Ипотечный кредит, кредит на жилье, кредиты на авто, взять кредит... Вариантов много, но вопрос всегда один: можно ли жить в кредит? 02.11.04 22:01

Кратко о сути статьи: Кредитование физических лиц, виды кредитования, коммерческие банки Росии...



Жить в кредит, для развитых стран – это нормально. Людям же, воспитывавшимся в течение 70 лет жить только на “заработную плату” и “от зарплаты до зарплаты”, еще сложно преодолевать психологический барьер страха и пользоваться различными кредитами банков для решения своих насущных проблем. Но ситуация начинает меняться.



Российские банки развиваются, расширяются и усовершенствуются. В зависимости от спроса, формируются и выходят на рынок различные виды банковских услуг (операций). Одна из главных услуг банков – размещение вкладов населения с целью получения доходов, то есть кредитование. Учитывая недостаточность средств у основной массы населения, а так же наличия растущих потребностей, кредитование физических лиц становится основным способом решения отдельных проблем и пользуется повышенным спросом. Анализ данных по запросам через сеть Интернета показывает, что в среднем за месяц, россияне интересуются банками около 2 млн. раз, задают вопросы “о кредитах вообще” свыше 0,5 млн. раз, а конкретные вопросы о различных кредитах физическим лицам – свыше 0, 4 млн. раз.



Кредит - это ссуда в денежной или товарной форме на условиях возвратности и обычно с уплатой процентов. Население развитых стран давно и успешно пользуется кредитами для своих, как краткосрочных, так и долгосрочных, нужд. Правда, процентные ставки за кредит, там значительно ниже и менее болезненны для семейного бюджета.



Коммерческие Банки России наконец-то тоже начинают разворачиваться лицом к населению, совершенствуя систему кредитования и увеличивая разнообразие ссуд. Правда, ставки кредитования и сопутствующие оформлению кредита услуги банков еще очень велики, и составляют в среднем 25-50% от суммы получаемого кредита. Исходя из анализа, можно выделить наиболее популярный банк, это Сбербанк России - около 0,2 млн. запросов в месяц.



Объем выдачи кредитов физическим лицам за последние годы стремительно растет. Примерные виды кредитования: на неотложные нужды,

на покупку машин (автокредитование, машина в кредит, кредит на автомобили, кредит на подержанные автомобили),

на покупку бытовой техники,

на покупку жилья (кредит на покупку квартиры, кредит на покупку дома, кредит для взноса на строительство квартиры),

экспресс кредиты на покупку товаров (через магазин),

ипотечные кредиты,

кредиты под заработную плату,

овердрафты,

кредитные карты и т.д.



Остается только выбирать банк и вид кредита. Не торопитесь оформить ссуду в первом же банке, а посетите несколько банков и выясните в каждом из них: условия выдачи кредита, возможную к получению на руки сумму кредита, процентную ставку и ее суммарный эквивалент за весь период кредитования, ваши будущие затраты, кроме процентов, по оформлению и сопровождению кредита.

Каждый гражданин, желающий получить кредит (ссуду), должен соответствовать общепринятым для всех банков требованиям: постоянно проживать на территории, обслуживаемой банком (прописка по постоянному месту жительства),

иметь основное место работы на обслуживаемой банком территории (справка с места работы),

иметь непрерывный срок трудовой деятельности на последнем (настоящем) месте работы не менее года,

не иметь просроченной задолженности по ранее полученным ссудам,

быть платежеспособным (расчет производится банком, исходя из документально подтвержденного дохода заявителя или его семьи).



Кредит (ссуда), как правило, не предоставляется следующим заявителям: не работающим пенсионерам,

гражданам, находящимся под следствием,

гражданам, имеющим непогашенную судимость, в т.ч. осужденным условно.



Кредитами пользоваться можно, только каждый раз тщательно просчитывайте свою платежеспособность. А главное помните, что часто кредиты затягивают в финансовую кабалу и надолго.



Источник: Банкирша.ком





