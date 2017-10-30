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Ключевая ставка Банка России (все изменения) 02.11.13 16:01
Ключевая ставка ЦБ РФ
Ключевая ставка Банка России с 30 октября 2017 года составляет - 8,25%. Очередной Совет директоров Банка России, состоявшийся 27 октября 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., то есть до 8,25% годовых. Данная ключевая ставка будет пока действовать с 30.10.2017 года до 15.12.2017 года, т.е. до даты очередного заседания Совета директоров Банка России.
Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно.
Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Предыдущая ключевая ставка Банка России составляла 8,50% и действовала с 18 сентября 2017 года по 29 октября 2017 г., т.е. срок её действия составил немногим более одного месяца.
В течении 2015 - 2017 годов происходит постепенное и методичное снижение ключевой ставки, которая в ночь на 16 декабря 2014 года Банком России была установлена на рекордном уровне в 17,00% (с увеличением сразу на 6,50 пп.). Такое решение было принято на внеочередном Совете директоров Банка России, что было обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски.
Очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики, установлено 15 декабря 2017 года.
Изменения ключевой ставки Центрального Банка РФ с 2013 по 2017 годы
В таблице приводятся все изменения ключевой ставки Банка России, начиная с 13 сентября 2013 года:
О Ключевой ставке ЦБ РФ
Ключевая ставка Банка России впервые официально была заявлена как основной инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года.Банк России объявил ключевой ставкой денежно-кредитной политики процентную ставку по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя.
Ключевая ставка – это новое макроэкономическое понятие, которое является основным инструментом денежно - кредитной политики Банка России – оно было введено Советом директоров Банка России 13 сентября 2013 года. С этого же периода ставка рефинансирования стала иметь второстепенное значение и теперь указывается Банком России только справочно.
Ключевая ставка Банка России - это ставка, устанавливаемая Банком России в целях оказания прямого или опосредованного воздействия на уровень процентных ставок, складывающихся в экономике страны, которое происходит через кредитование Банком России коммерческих банков. То-есть, с помощью ключевой ставки происходит воздействие на экономику, с целью достижения планируемого уровня инфляции.
Материал подготовлен на основании данных ЦБ РФ и обновлен 27 октября 2017 года.
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