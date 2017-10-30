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Обзоры Ключевая ставка Банка России (все изменения) 02.11.13 16:01

Ключевая ставка ЦБ РФ





Ключевая ставка Банка России с 30 октября 2017 года составляет - 8,25%. Очередной Совет директоров Банка России, состоявшийся 27 октября 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., то есть до 8,25% годовых. Данная ключевая ставка будет пока действовать с 30.10.2017 года до 15.12.2017 года, т.е. до даты очередного заседания Совета директоров Банка России.



Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно.



Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.



Предыдущая ключевая ставка Банка России составляла 8,50% и действовала с 18 сентября 2017 года по 29 октября 2017 г., т.е. срок её действия составил немногим более одного месяца.



В течении 2015 - 2017 годов происходит постепенное и методичное снижение ключевой ставки, которая в ночь на 16 декабря 2014 года Банком России была установлена на рекордном уровне в 17,00% (с увеличением сразу на 6,50 пп.). Такое решение было принято на внеочередном Совете директоров Банка России, что было обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски.



Очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной политики, установлено 15 декабря 2017 года.



Изменения ключевой ставки Центрального Банка РФ с 2013 по 2017 годы



В таблице приводятся все изменения ключевой ставки Банка России, начиная с 13 сентября 2013 года:





Период действия Ключевая ставка, % Границы коридора ликвидности

(в процентных ставках,%)

с 30 октября 2017 года - по 15 декабря 2017 г. 8,25 9,25 - 7,25

с 18 сентября 2017 г. - по 29 октября 2017 года 8,50 9,50 - 7,50

с 19 июня 2017 г. - по 17 сентября 2017 года 9,00 10,00 - 8,00

с 02 мая 2017 г. - по 16 июня 2017 года 9,25 10,25 - 8,25

с 27 марта 2017 г. - по 01 мая 2017 года 9,75 10,75 - 8,75

с 19 сентября 2016 г. - по 26 марта 2017 г. 10,00 10,25 - 9,00

с 14 июня 2016 г. - по 18 сентября 2016 г 10,50 11,50 - 9,50

с 03 августа 2015 г. - по 13 июля 2016 г. 11,00 12,00 - 10,00

с 16 июня 2015 г. - по 02 августа 2015 г. 11,50 12,50 - 10,50

с 05 мая 2015 г. - 15 июня 2015 г. 12,50 13,50 - 11,50

с 16 марта 2015 г. по 04 мая 2015 г. 14,00 15,00 - 13,00

с 02 февраля 2015 г. по 15 марта 2015 г. 15,00 16,00 - 14,00

с 16 декабря 2014 г. по 01 февраля 2015 г. 17,00 18,00 - 16,00

с 12 декабря 2014 г.по 15 декабря 2014 г. 10,50 11,50 - 9,50

с 05 ноября 2014 г. по 11 декабря 2014 г. 9,50 10,50 - 8,50

с 28 июля 2014 г. по 04 ноября 2014 г. 8,00 9,00 - 7,00

с 28 апреля 2014 г. по 27 июля 2014 г. 7,50 8,50 - 6,50

с 03 марта 2014 г. по 27 апреля 2014 г. 7,00 8,00 - 6,00

с 13 сентября 2013 г. по 02 марта 2014 г. 5,50 6,50 - 4,50



О Ключевой ставке ЦБ РФ

Ключевая ставка Банка России впервые официально была заявлена как основной инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года.Банк России объявил ключевой ставкой денежно-кредитной политики процентную ставку по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя.



Ключевая ставка – это новое макроэкономическое понятие, которое является основным инструментом денежно - кредитной политики Банка России – оно было введено Советом директоров Банка России 13 сентября 2013 года. С этого же периода ставка рефинансирования стала иметь второстепенное значение и теперь указывается Банком России только справочно.



Ключевая ставка Банка России - это ставка, устанавливаемая Банком России в целях оказания прямого или опосредованного воздействия на уровень процентных ставок, складывающихся в экономике страны, которое происходит через кредитование Банком России коммерческих банков. То-есть, с помощью ключевой ставки происходит воздействие на экономику, с целью достижения планируемого уровня инфляции.



Материал подготовлен на основании данных ЦБ РФ и обновлен 27 октября 2017 года.





