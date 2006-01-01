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Статьи о российских организациях Банковские вклады и ошибки при их оформлении 02.11.04 15:01

Правильное оформление депозита - часть безопасного инвестирования свободных средств...



В быту и финансовой сфере часто употребляются такие слова и словосочетания как: вклады, вклады населения, банковские вклады, вклады физических лиц, депозиты, депозитные вклады, банковские депозиты, депозиты физических лиц, депозиты юридических лиц.



Что такое депозит? Что такое вклад? Имеют ли все вышеперечисленные слова и словосочетания одно и то же значение? В соответствии с экономическими и толковыми словарями терминов рыночной экономики депозит имеет более широкое толкование, одним из видов которого и является вклад.



Вклад – это денежная сумма, внесенная в коммерческий банк на хранение на определенных условиях или перевод денег в менее ликвидную форму с целью извлечения прибыли или получения гарантии. Помните, что в соответствии со статьей 5 Закона РФ (О банках и банковской деятельности) № 395-1 от 02.12.1990 года привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады относится к банковским операциям и в соответствии со статьей 13 этого же закона подлежит лицензированию. Если вам предлагают поместить свои средства под проценты в различные небанковские предприятия, то прежде чем расстаться с деньгами хорошо подумайте о возможных последствиях.



Депозит – это денежные средства или ценные бумаги, отданные на хранение в финансово-кредитные, таможенные, судебные или административные учреждения.



Если вы решили положить свои сбережения на хранение в Коммерческий Банк, то проявите предельную осмотрительность и внимательность не только при оформлении документов, но и в течение всего периода хранения вклада.



Наиболее надежным для хранения вкладов считается банк, учредителем которого выступает государство (например – Национальный банк или Минфин), так как последние являются гарантом стабильности. Одним из таких банков является Сбербанк России. Предпочтение можно отдать также крупным банкам с разветвленной по всей стране филиальной сетью и участвующим в системе страхования депозитов. В банк с небольшим уставным капиталом или в региональный банк, как правило, предлагающий более высокие проценты, денежные средства можно вкладывать только после изучения их финансовой деятельности и лучше на короткие сроки.



Чтобы минимизировать риски, вклады можно разместить в нескольких банках. Ежеквартально отслеживайте рейтинг банков, с которыми заключили договора банковского вклада.

На что необходимо обращать внимание, оформляя депозитный вклад: не допускать ошибок при заполнении фамилии, имени и отчества в бланках договоров;

проверять, чтобы ваш экземпляр договора на депозитный вклад, был заверен только круглой печалью банка или его филиала, предназначенной для проведения операций. Иногда отдельные работники банков или банки подменяют круглые печати фирменными штампами или уголками - Такой документ теряет юридическую силу.

Обязательно получите сберегательную книжку. В соответствии с Гражданским кодексом РФ (Статья 843) на любой вклад должна быть выдана сберегательная книжка, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Сберегательная книжка является одним из документов, необходимых при судебных разбирательствах. В жизни ситуация может сложиться так, что при необходимости решения вопросов по вкладам через суд в иске вам будет отказано.



Источник: Банкирша.ком





