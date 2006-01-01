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Банковские вклады и ошибки при их оформлении 02.11.04 15:01
Правильное оформление депозита - часть безопасного инвестирования свободных средств...
В быту и финансовой сфере часто употребляются такие слова и словосочетания как: вклады, вклады населения, банковские вклады, вклады физических лиц, депозиты, депозитные вклады, банковские депозиты, депозиты физических лиц, депозиты юридических лиц.
Что такое депозит? Что такое вклад? Имеют ли все вышеперечисленные слова и словосочетания одно и то же значение? В соответствии с экономическими и толковыми словарями терминов рыночной экономики депозит имеет более широкое толкование, одним из видов которого и является вклад.
Вклад – это денежная сумма, внесенная в коммерческий банк на хранение на определенных условиях или перевод денег в менее ликвидную форму с целью извлечения прибыли или получения гарантии. Помните, что в соответствии со статьей 5 Закона РФ (О банках и банковской деятельности) № 395-1 от 02.12.1990 года привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады относится к банковским операциям и в соответствии со статьей 13 этого же закона подлежит лицензированию. Если вам предлагают поместить свои средства под проценты в различные небанковские предприятия, то прежде чем расстаться с деньгами хорошо подумайте о возможных последствиях.
Депозит – это денежные средства или ценные бумаги, отданные на хранение в финансово-кредитные, таможенные, судебные или административные учреждения.
Если вы решили положить свои сбережения на хранение в Коммерческий Банк, то проявите предельную осмотрительность и внимательность не только при оформлении документов, но и в течение всего периода хранения вклада.
Наиболее надежным для хранения вкладов считается банк, учредителем которого выступает государство (например – Национальный банк или Минфин), так как последние являются гарантом стабильности. Одним из таких банков является Сбербанк России. Предпочтение можно отдать также крупным банкам с разветвленной по всей стране филиальной сетью и участвующим в системе страхования депозитов. В банк с небольшим уставным капиталом или в региональный банк, как правило, предлагающий более высокие проценты, денежные средства можно вкладывать только после изучения их финансовой деятельности и лучше на короткие сроки.
Чтобы минимизировать риски, вклады можно разместить в нескольких банках. Ежеквартально отслеживайте рейтинг банков, с которыми заключили договора банковского вклада.
На что необходимо обращать внимание, оформляя депозитный вклад:
Источник: Банкирша.ком
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